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Сергеенко: Врач не должен указывать, в какой аптеке приобретать лекарства
14.02.2018 13:06
Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко напоминает жителям Грузии, что врач не должен указывать пациенту аптеку, в которой следует покупать лекарство.
Выступая в эфире Общественного телевидения Грузии, Сергеенко затронул проблемные вопросы медицинской этики.
«Абсолютно неприемлемо, если врач выписывает пациенту большее количество медикаментов, чем ему необходимо на самом деле, а также дает пациенту конкретное указание, где приобретать эти медикаменты», — сказал министр.
«Хочу обратиться ко всем: Если врач указал вам на конкретную аптеку, чтобы вы купили там лекарство, ни в коем случае не принимайте эту рекомендацию», — заявил министр здравоохранения в передаче Первого канала «Актуальная тема».
Сергеенко отметил, что назначение лишних медикаментов является очень большой проблемой и система электронного рецепта, которая через два дня уже станет обязательной в Тбилиси, позволит министерству здравоохранения проводить дополнительны мониторинг этих процессов.
«Конечно, мы не сможет просматривать все назначения, выписанные врачом, так как ежегодно в Грузии фиксируется 14 миллионов визитов к врачу и в ходе каждого визита выписывается несколько медикаментов. Однако существуют статистические методы отбора для обнаружения критических точек», — сказал Сергеенко.
Электронные рецепты – это централизованная компьютерная система, которой может пользоваться каждый врач и медучреждение в стране.
С 1 августа 2016 года министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии запустило новый пилотный проект – медицинские учреждения должны были выдавать пациентам электронные рецепты. Уже в ближайшие дни эта процедура станет обязательной для всех медицинских учреждений Тбилиси, а затем, поэтапно, распространится на всю Грузию.
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