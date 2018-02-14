Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Компания «Нили» победила в тендере на обеспечение питания детских садов в Тбилиси


14.02.2018   13:13
В тендере Тбилисской мэрии на обеспечение питания детских садов столицы победила компания «Нили», — сообщил заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани.

«Что касается возможных недочетов в будущем со стороны данной компании, то мы будем вести ежедневный мониторинг. В случае обнаружения нарушений, конечно же, мы будем адекватно реагировать. Так как все тендеры, проводимые мэрией, являются открытыми и прозрачными и мы максимально стараемся поддерживать условия конкуренции, то мэрия не может запретить какой-либо компании участвовать в тендере», — отметил Бенделиани.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Международный эксперт поможет Грузии в создании кадастра виноградников
В январе внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 20,1%
Банки продолжают выдавать кредиты под 99%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Прокуратура активно работала над сбором твердых доказательств, чтобы предъявить обвинения бывшему президенту Грузии
Глава Ингушетии призвал пособников боевиков сдаться самостоятельно
Киладзе: Разговор о том, имела ли место «сделка», просто смешо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна