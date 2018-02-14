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Компания «Нили» победила в тендере на обеспечение питания детских садов в Тбилиси
14.02.2018 13:13
В тендере Тбилисской мэрии на обеспечение питания детских садов столицы победила компания «Нили», — сообщил заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани.
«Что касается возможных недочетов в будущем со стороны данной компании, то мы будем вести ежедневный мониторинг. В случае обнаружения нарушений, конечно же, мы будем адекватно реагировать. Так как все тендеры, проводимые мэрией, являются открытыми и прозрачными и мы максимально стараемся поддерживать условия конкуренции, то мэрия не может запретить какой-либо компании участвовать в тендере», — отметил Бенделиани.
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