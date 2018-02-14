Перелет Саакашвили в Польшу обошелся в 8 тысяч евро - СМИ

14.02.2018 13:54 Рейс, которым 12 февраля в Польшу вывезли лидера «Руха новых сил» Михеила Саакашвили, осуществил арендованный самолет Hawker Beechcraft Premier 1A, принадлежащий польской авиакомпании.



Об этом сообщают журналисты программы «Схемы», передает «Радио Свобода».



Самолет с бортовым номером SP-RDW вылетел в 16:33 12 февраля из аэропорта «Борисполь» в Киеве в Варшаву. Борт имеет польскую регистрацию и принадлежит авиакомпании Jet Story с бортовым номером SP-RDW.



По данным СМИ, в Украине организовать этот рейс помогала украинская компания Sky Handling.



В польской компании, сдающей в аренду борт, которым транспортировали Саакашвили, отказались ответить на вопрос, кто оплатил перелет.



В авиакомпании Jet Story сообщили, что стоимость перелета из Киева в Варшаву — 8 тысяч евро.



Журналист «Схем» Наталья Седлецкая сообщила, что программе ожидает ответа на вопрос, кто и каким образом оплатил перелет, от Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.



При этом она отметила, что есть два варианта:



«Или 8 000 евро (более четверти миллиона гривен) за высылку из страны неудобного оппозиционера на частном чартере было уплачено из государственного бюджета, то есть из средств налогоплательщиков. В то время как рядовым нарушителям закона, подлежащих реадмиссии или депортации обычно просто покупают билет на рейсовый самолет.



Или чартер для высылки из страны неудобного оппозиционера миграционной службе предоставило или оплатило какое-то постороннее лицо, что украинское законодательство расценивает не иначе как взятку», — написала она.



Напомним, что Саакашвили подтвердил, что его вывезли из Украины на самолете Beechcraft.















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