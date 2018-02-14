Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Перелет Саакашвили в Польшу обошелся в 8 тысяч евро - СМИ


14.02.2018   13:54
Рейс, которым 12 февраля в Польшу вывезли лидера «Руха новых сил» Михеила Саакашвили, осуществил арендованный самолет Hawker Beechcraft Premier 1A, принадлежащий польской авиакомпании.

Об этом сообщают журналисты программы «Схемы», передает «Радио Свобода».

Самолет с бортовым номером SP-RDW вылетел в 16:33 12 февраля из аэропорта «Борисполь» в Киеве в Варшаву. Борт имеет польскую регистрацию и принадлежит авиакомпании Jet Story с бортовым номером SP-RDW.

По данным СМИ, в Украине организовать этот рейс помогала украинская компания Sky Handling.

В польской компании, сдающей в аренду борт, которым транспортировали Саакашвили, отказались ответить на вопрос, кто оплатил перелет.

В авиакомпании Jet Story сообщили, что стоимость перелета из Киева в Варшаву — 8 тысяч евро.

Журналист «Схем» Наталья Седлецкая сообщила, что программе ожидает ответа на вопрос, кто и каким образом оплатил перелет, от Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.

При этом она отметила, что есть два варианта:

«Или 8 000 евро (более четверти миллиона гривен) за высылку из страны неудобного оппозиционера на частном чартере было уплачено из государственного бюджета, то есть из средств налогоплательщиков. В то время как рядовым нарушителям закона, подлежащих реадмиссии или депортации обычно просто покупают билет на рейсовый самолет.

Или чартер для высылки из страны неудобного оппозиционера миграционной службе предоставило или оплатило какое-то постороннее лицо, что украинское законодательство расценивает не иначе как взятку», — написала она.

Напомним, что Саакашвили подтвердил, что его вывезли из Украины на самолете Beechcraft.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Международный эксперт поможет Грузии в создании кадастра виноградников
В январе внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 20,1%
Банки продолжают выдавать кредиты под 99%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Прокуратура активно работала над сбором твердых доказательств, чтобы предъявить обвинения бывшему президенту Грузии
Глава Ингушетии призвал пособников боевиков сдаться самостоятельно
Киладзе: Разговор о том, имела ли место «сделка», просто смешо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна