Минфин требует от Института изучения Земли данные по сейсмостанции, оставшейся на оккупированной территории

14.02.2018 14:13 Министерство финансов ведет тяжбу с Институтом по изучению Земли за временно переданную Тайванем в пользование, и уничтоженную Россией сейсмостанцию.



Сейсмостанция, находящаяся в селе Кехви, стала жертвой российской бомбардировки в ходе военного вторжения российских войск в Грузию в августе 2008 года.



Правительство требует от сейсмологов документально подтвержденных материалов, что станция действительно находилась в Кехви, и действительно была уничтожена. В то же время возлагает на них уплату 35 000 лари.



Минфин требует от сейсмологов представить доказательства еще по двум станциям, которые после войны также остались на оккупированной территории, одна на Мамисонском перевале, вторая в селе Цирколи. Сейсмологи не могут войти на оккупированную территорию, но, несмотря на это, министерство все же требует от них документов.



Министерство финансов не разделяет претензий сейсмологов, и заявляет, что на требование ведомства Институт по изучению Земли не смог представить ни один документ, который бы подтвердил монтаж станций на конкретной локации.



Институт по изучению Земли уже передал "Курьеру" одно из доказательств того, что на всех трех локациях действительно были установлены станции. Сейчас в Городском суде идет тяжба по аппаратуре, уничтоженной российской оккупацией.

















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