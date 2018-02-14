|
Парламентский секретарь президента против поправок к закону «О вещании»
14.02.2018 16:32
По мнению парламентского секретаря президента Грузии Анны Нацвлишвили, подготовленные поправки к закону «О вещании» могут поставить под сомнение идею и суть Общественного вещателя.
Об этом Анна Нацвлишвили заявила перед началом заседания комитета по отраслевой экономике и экономической политике, на которой рассматриваются мотивированные замечания президента к законопроекту, связанному с Общественным вещателем.
«Сегодня для граждан Грузии критически важно, чтобы у них был независимый, сильный и профессиональный Общественный вещатель, а также – сильные коммерческие медиа-средства. К сожалению, этот закон не сможет справиться с теми вызовами, перед которыми сегодня стоит Общественный вещатель. Наоборот, этот закон вообще может поставить под сомнение идею и суть Общественного вещателя. В то же время, этот закон создаст очень серьезные проблемы другим медиа-средствам, а также он создает риски коррупции», - заявила Нацвлишвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна