Ребекка Хармс: Экстрадиция Мустафы Эмре Чабука в Турцию будет безответственным шагом

14.02.2018 17:17 Экстрадиция Мустафы Эмре Чабука в Турцию будет безответственным шагом, - считает находящаяся с визитом в Грузии европарламентарий Ребекка Хармс.



«Я еще в прошлом году проведывала Мустафу Эмре Чабука. И на этой неделе увижу его. Навещая Мустафу Эмре Чабука, я пытаюсь показать, что считаю неверным факт его задержания. Соответственно, его экстрадиция в Турцию будет безответственным шагом. В Турции его не ждет справедливый суд. В турецкой тюрьме, его предположительно, ожидают жесткое обращение и даже пытки. Поэтому я прошу судебную систему Грузии соблюдать международные правила и не допустить его экстрадицию», - заявила, в частности, Ребекка Хармс.



По ее словам, экстрадиция Чабука также противоречит соображениям граждан Грузии касательно Чабука и той школы, которой он руководит.















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