|
Ребекка Хармс: Экстрадиция Мустафы Эмре Чабука в Турцию будет безответственным шагом
14.02.2018 17:17
Экстрадиция Мустафы Эмре Чабука в Турцию будет безответственным шагом, - считает находящаяся с визитом в Грузии европарламентарий Ребекка Хармс.
«Я еще в прошлом году проведывала Мустафу Эмре Чабука. И на этой неделе увижу его. Навещая Мустафу Эмре Чабука, я пытаюсь показать, что считаю неверным факт его задержания. Соответственно, его экстрадиция в Турцию будет безответственным шагом. В Турции его не ждет справедливый суд. В турецкой тюрьме, его предположительно, ожидают жесткое обращение и даже пытки. Поэтому я прошу судебную систему Грузии соблюдать международные правила и не допустить его экстрадицию», - заявила, в частности, Ребекка Хармс.
По ее словам, экстрадиция Чабука также противоречит соображениям граждан Грузии касательно Чабука и той школы, которой он руководит.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна