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Министр юстиции Грузии представит законопроект «О медиации» через несколько дней
14.02.2018 17:27
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани планирует представить законопроект «О медиации» в течении нескольких дней. По словам министра, документ готов и сначала его рассмотрит правительство, а затем и парламент.
«Судебная медиация будет усилена. Вообщем, институт медиации будет усилен и вне судов. Будет создана ассоциации медиаторов», — заявила Цулукиани.
По её словам, речь идет о соседских. Трудовых или других спорах, которые сравнительно легко рассматривать в суде, хотя этот процесс затягивается во времени. Рассматривать данные дела сможет медиатор.
«Медиация будет добровольной, но если стороны придут к согласию перед медиатором, у суда будет меньше дел и спорщики смогут достичь мирового соглашения. Гражданские палаты переполнены делами и по относительно простым спорам людям приходится ждать разбирательства месяцы», — заявила Цулукиани.
Министр юстиции представила новый законопроект бизнесменам и пояснила, что медиация будет доступна и для коммерческих споров.
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