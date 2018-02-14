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Министр юстиции Грузии представит законопроект «О медиации» через несколько дней


14.02.2018   17:27
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани планирует представить законопроект «О медиации» в течении нескольких дней. По словам министра, документ готов и сначала его рассмотрит правительство, а затем и парламент.

«Судебная медиация будет усилена. Вообщем, институт медиации будет усилен и вне судов. Будет создана ассоциации медиаторов», — заявила Цулукиани.

По её словам, речь идет о соседских. Трудовых или других спорах, которые сравнительно легко рассматривать в суде, хотя этот процесс затягивается во времени. Рассматривать данные дела сможет медиатор.

«Медиация будет добровольной, но если стороны придут к согласию перед медиатором, у суда будет меньше дел и спорщики смогут достичь мирового соглашения. Гражданские палаты переполнены делами и по относительно простым спорам людям приходится ждать разбирательства месяцы», — заявила Цулукиани.

Министр юстиции представила новый законопроект бизнесменам и пояснила, что медиация будет доступна и для коммерческих споров.






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