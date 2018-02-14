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Посол Турции надеется, что по пограничным регуляциям будет принято выгодное для обеих сторон решение


14.02.2018   17:32
Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган надеется, что консультации в связи с пограничными регуляциями завершаться решением, выгодным как для Турции, так и Грузии. Об этом она заявила на встрече с председателем правительства Аджарии Зурабом Патарадзе.

«Важно, что двухсторонние консультации по регуляциям пересечения границы продолжаются. Решение этого вопроса важно и для нас. Думаю, консультации завершатся выгодным для обеих сторон решением», — заявила посол Турции.

На встрече Зураб Патарадзе подчеркнул важность налаженной пограничной политики для обеих стран.

«Согласитесь, что для наших стран исключительно важно существование оптимальной и налаженной пограничной политики. Я надеюсь, что в рамках визита министра внутренних дел Турции, который запланирован весной этого года, будет принято окончательное, выгодное для обеих стран решение в связи с регуляциями пересечения границы», — заявил Патарадзе.






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