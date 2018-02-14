Министерство охраны окружающей среды выявило 95 незаконных лесопильных цехов

14.02.2018 17:42 По данным Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, с 1 января по сегодняшний день были выявлены 20 незарегистрированных лесопильных цехов, и 75 фактов нарушения технических регламентов лесопильных цехов.



В ведомстве утверждают, что изъяты, и опечатаны 20 единицы незаконных лесопильных оборудований, и ведется расчет ущерба, причиненного окружающей среде.



В связи с правонарушениями составлены протоколы по части 3 статьи 3 прима 128 Кодекса административных правонарушений Грузии, что подразумевает штраф в размере 2000 лари, с конфискацией или без конфискации незаконного леса/древесины и / или продуктов первичной переработки из него, а в случае обнаружения незарегистрированного лесозаготовительного цеха, а также лесопильного оборудования для круглого дерева (бревна), оборудования (техники) и устройства для термической обработки, с конфискацией. Кроме того, составлены протоколы по части 4 статьи 3 прима 128 Кодекса об административных правонарушениях, что предусматривает штраф в размере 4000 лари, конфискацию незаконного леса / древесины и / или продуктов первичной переработки, полученных из нее.



"Функционирование незаконных лесопильных мастерских способствует незаконному использованию древесины, и связано со многими противозаконными действиями: прежде всего, такой цех не зарегистрирован в электронной системе управления ресурсами древесины, а это означает, что не происходит электронная регистрация, учет, и контроль поступившей в цех, и переработанной древесины. Кроме того, в незарегистрированный цех попадает и перерабатывается незаконно полученная древесина, которая не имеет соответствующего документа для подтверждения происхождения, или транспортировки.



Трудность заключается также в определении местонахождения незаконных лесопилок, поскольку их, как правило, размещают в жилых домах, на приусадебных участках, и в запрещенных законодательством местах, таких как, например, территория государственного лесного фонда" - заявили в министерстве.



По их же сообщению, объявлена бескомпромиссная борьба с незаконной рубкой леса, и параллельно ужесточенным санкциям, сотрудники Департамента экологического надзора продолжают активно работать для выявления и пресечения подобных фактов.



К информации, санкции в связи с незаконной вырубкой древесины ужесточаются. По сообщению Министерства охраны окружающей среды, в Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс будут внесены соответствующие изменения.

















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