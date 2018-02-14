Саакашвили поселится в Нидерландах - адвокат

14.02.2018 18:12 Представитель Саакашвили подтвердил нидерландским СМИ, что политик прибыл в страну и намерен остаться жить в Нидерландах, передает издание Fakty.ua.



По словам адвоката Оскара Хаммерстейна, его клиент сейчас находится в Роттердаме, где улаживает вопросы со Службой иммиграции и натурализации.



Министр правосудия и безопасности Нидерландов в комментарии Ad.nl признал, что Саакашвили сможет остаться в Нидерландах с целью воссоединения семьи, поскольку, как известно, Саакашвили женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс.



Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о том, что у Саакашвили выбор крайне невелик, но он может добровольно воссоединить семью и уехать в Голландию.



12 февраля Саакашвили задержали в центре Киева и выслали в Польшу в порядке реадмиссии. Поводом стало незаконное пересечение украинской границы с территории Польши в сентябре 2017 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

