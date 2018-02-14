Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили поселится в Нидерландах - адвокат


14.02.2018   18:12
Представитель Саакашвили подтвердил нидерландским СМИ, что политик прибыл в страну и намерен остаться жить в Нидерландах, передает издание Fakty.ua.

По словам адвоката Оскара Хаммерстейна, его клиент сейчас находится в Роттердаме, где улаживает вопросы со Службой иммиграции и натурализации.

Министр правосудия и безопасности Нидерландов в комментарии Ad.nl признал, что Саакашвили сможет остаться в Нидерландах с целью воссоединения семьи, поскольку, как известно, Саакашвили женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о том, что у Саакашвили выбор крайне невелик, но он может добровольно воссоединить семью и уехать в Голландию.

12 февраля Саакашвили задержали в центре Киева и выслали в Польшу в порядке реадмиссии. Поводом стало незаконное пересечение украинской границы с территории Польши в сентябре 2017 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Международный эксперт поможет Грузии в создании кадастра виноградников
В январе внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 20,1%
Банки продолжают выдавать кредиты под 99%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Прокуратура активно работала над сбором твердых доказательств, чтобы предъявить обвинения бывшему президенту Грузии
Глава Ингушетии призвал пособников боевиков сдаться самостоятельно
Киладзе: Разговор о том, имела ли место «сделка», просто смешо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна