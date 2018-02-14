|
Саакашвили поселится в Нидерландах - адвокат
14.02.2018 18:12
Представитель Саакашвили подтвердил нидерландским СМИ, что политик прибыл в страну и намерен остаться жить в Нидерландах, передает издание Fakty.ua.
По словам адвоката Оскара Хаммерстейна, его клиент сейчас находится в Роттердаме, где улаживает вопросы со Службой иммиграции и натурализации.
Министр правосудия и безопасности Нидерландов в комментарии Ad.nl признал, что Саакашвили сможет остаться в Нидерландах с целью воссоединения семьи, поскольку, как известно, Саакашвили женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс.
Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о том, что у Саакашвили выбор крайне невелик, но он может добровольно воссоединить семью и уехать в Голландию.
12 февраля Саакашвили задержали в центре Киева и выслали в Польшу в порядке реадмиссии. Поводом стало незаконное пересечение украинской границы с территории Польши в сентябре 2017 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна