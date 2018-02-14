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Беселия:Все принципы, которые остались в законе «О вещании» соответствуют европейским стандартам


14.02.2018   19:10
Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия поясняет, что все принципы, которые остались в законодательном пакете «О вещании» в условиях долгого поиска консенсуса, соответствуют европейским стандартам.

В разговоре с журналистами Эка Беселия уделила внимания процессу подготовки законодательных изменений и отметила, что рабочая группа работала над законопроектом в течение всего года и все могли подключиться к процессу.

«Те, кто были инициаторами этого проекта, могли высказывать свои мнения и взгляды, как во время процесса, так и в ходе комитетских слушаний. Естественно, все высказывали ту позицию, которая у них есть. Наверное, мы согласуем окончательное решение на будущей неделе, когда начнется обсуждение мотивированных замечаний.

Лична моя позиция является такой, что все принципы, которые остались в законодательном пакете «О вещании» в условиях долгого поиска консенсуса, соответствуют европейским стандартам. Европейский вещательный союз не раз подтвердил, что эти принципы есть у вещателей многих стран Европы. Это касается как коммерческой рекламы, так и льготных условий. Соответственно, нет ничего несуразного. Я считаю, что мы сделали это в целях реформы Общественного Вещателя, в частности того телевидения, которое должно выражать интересы общества. Наша задача, чтобы эта поддержка была у телевидения», — заявила депутат.






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