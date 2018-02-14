Кобахидзе: Очередная встреча с представителями медиа-организаций , предположительно, пройдет в конце недели

14.02.2018 19:34 По информации председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, очередная встреча с представителями медиа-организаций в связи с законом «О вещании» пройдет, предположительно, в конце недели. Как заявил Кобахидзе журналистам, именно после этой встречи решится, преодолеет или нет парламент президентское вето.



«У меня была встреча с представителями медиа-организаций две недели назад, и я им пообещал, что пройдет еще одна встреча с участием представителей медиа-организаций и менеджмента Общественного вещателя. Это обещание, разумеется, будет выполнено. Мы, предположительно, в конце этой недели проведем такую встречу, на которой еще раз попросим обе стороны представить аргументы в связи с законопроектом и на основании рассмотрения этих аргументом парламент примет окончательное решение относительно того, преодолеет или нет вето», - заявил Ираклий Кобахидзе.















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