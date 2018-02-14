Грузинские правозащитники попросили еврокомиссаров добиться принятия качественного трудового законодательства

14.02.2018 19:43 Грузинские правозащитники обратились к высокопоставленным представителям Евросоюза с письмом, в котором призвали их добиться принятия в Грузии качественного трудового законодательства, которое будет отвечать существующим в стране вызовам.



Письмо, которое опубликовано на официальном сайте Ассоциации молодых юристов Грузии, подписали представители Центра обучения и мониторинга прав человека (EMC), Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA), Молодых социалистов (YSG), Сети солидарности – центра трудящихся (SNWC), Прогрессивного форума Грузии (GPF), Аналитической платформы European.ge.



Письмо адресовано Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства (NEAR) Йоханнесу Хану, комиссару Евросоюза по социальным вопросам (EMPL) Марианне Тиссен и комиссару Евросоюза по торговле Сесилии Мальмстрем.



Парламент Грузии рассматривает проект нового закона «О безопасности труда», который предполагает ужесточение правил безопасности на рабочих местах и внедрение специального механизма контроля.



В письме неправительственных организаций отмечается, что соответствующим институциям ЕС хорошо известно о слабой политике труда, существующей в Грузии. В результате чего условия на рабочих местах плохие и ущемляющие достоинство человека.



На объектах с особенно высоким риском каждую неделю происходят несчастные случаи, — отмечают правозащитники и приводят следующие факты: в 2011-2016 годах на рабочих местах в Грузии погибли или получили повреждения 1046 человек. И этот показатель только растет, говорится в письме.

По словам грузинских правозащитников, на фоне обязательств, взятых Грузией в рамках соглашения ассоциации Грузии с ЕС, общество ожидало, что последующие шаги государства будут адекватными и способствуют безопасности на рабочих местах и защиты прав трудящихся.



Однако, по мнению НПО, законопроект, предложенный правительством, несмотря на определенные позитивные уставы, не включает достаточных механизмов, которые смогли бы убедить правозащитников и часть общества в намерении правительства реально защитить права трудящихся на их рабочих местах.



«Мы выражаем надежду, что соответствующие структуры Евросоюза будут в тесной координации с правительством и парламентом Грузии, чтобы принятие законопроекта отвечало вызовам, существующим в стране и условиям соглашения по ассоциации Грузии и Евросоюза», — говорится в письме.



В письме отмечено, что законопроект смущает тем, что он распространяется не на все рабочие места, а на те, где есть повышенная опасность, особенно тяжелые условия. Грузинские неправительственные организации считают, что это неоправданное ограничение и неправильная интерпретация стандартов труда, признанных на международном уровне.



Представители НПО также не довольны тем, что законопроект ограничивает допуск инспекторов труда на объекты. Они имеют право проводить плановые проверки, а для получения права осуществления внепланового контроля им придется обратиться в суд, что в свою очередь связано с дополнительной тратой времени и снижением возможности проведения эффективного и незамедлительного реагирования экспертов.



В письме также подчеркнуто, что законопроект в лице санкций определяет минимальный штраф, что не позволит добиться намеченной цели закона. Вместо исправления нарушений, существующих на месте, работодатели предпочтут выплатить небольшой штраф.



Работа над проектом закона началась после того, как в мае на угольной шахте в Ткибули погибли четверо рабочих. Представители общественности и неправительственные организации активно заговорили о необходимости ужесточения контроля за условиями труда, особенно на опасных производствах.



По данным Объединения профсоюзов Грузии и МВД, за 2007-2016 годы от производственных травм в Грузии скончались 416 человек, а 716 получили тяжелые телесные повреждения.



Только в 2016 году от производственных травм погибли 58 человек, а повреждения получили — 84. С начала 2017 года погибли 8 человек, а телесные повреждения получили — 10.



Новости-Грузия











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