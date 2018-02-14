|
Саакашвили получил удостоверение личности в Амстердаме
14.02.2018 20:24
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михеил Саакашвили получил в Амстердаме удостоверение личности. Об этом политик написал в своем фейсбуке.
«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут», — написал Саакашвили.
Он также отметил, что по-прежнему решительно настроен вернуть украинское гражданство.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна