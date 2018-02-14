|
Кобахидзе: Саакашвили больше не являются интересными с политической точки зрения
14.02.2018 21:16
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что процессы вокруг бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили больше не являются интересными с политической точки зрения.
В разговоре с журналистами Кобахидзе сделал короткий комментарий в связи с Саакашвили.
«Что касается правовой стороны, этим занимаются соответствующие ведомства и работа в этом режиме продолжится», — добавил Кобахидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна