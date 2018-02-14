Кобахидзе: Саакашвили больше не являются интересными с политической точки зрения

14.02.2018 21:16 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что процессы вокруг бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили больше не являются интересными с политической точки зрения.



В разговоре с журналистами Кобахидзе сделал короткий комментарий в связи с Саакашвили.



«Что касается правовой стороны, этим занимаются соответствующие ведомства и работа в этом режиме продолжится», — добавил Кобахидзе.















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