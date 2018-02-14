Кахиани: Голоса в связи с вето президента по законопроекту «О вещании» не разделятся

14.02.2018 22:07 Голоса в связи с вето президента по законопроекту «О вещании» на пленарном заседании парламента не разделятся, — об этом Первому каналу заявил председатель комитета по процедурным вопросам Георгий Кахиани.



По его словам, депутаты сначала проголосуют за мотивированные замечание президента, и если не будет собрано минимум 50 голосов, необходимых для поддержания вето, утвержденный тремя слушаниями проект будет представлен на голосование. В случае поддержки 75 депутатов, вето будет считаться преодоленным.



«Голоса по вето президента не разделятся. Я не помню случая в истории парламента, чтобы голоса разделились поровну. Для принятия вето президента необходимо как минимум 50 голосов, но лишь с тем условием, что против будут не больше 50. Запись в регламенте гласит: парламент принимает решение большинством присутствующих, однако это не должно быть меньше 1/3 полного состава. В случае, если у законопроекта «О вещании» не будет поддержки большинства, и не будут учтены и мотивированные замечания президента, действующий сегодня закон останется без изменений. Соответственно, в силе остается закон, который действует сегодня», — отметил Кахиани.



Парламент обсудит вето президента по законопроекту «О вещании» на будущей сессионной неделе.















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