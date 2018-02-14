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Натия Тодуа попала в список финалистов внутреннего отборочного конкурса Германии на Евровидение 2018


14.02.2018   22:17
Грузинская певица Натия Тодуа попала в список финалистов внутреннего отборочного конкурса Германии на Евровидение 2018.

Грузинская исполнительница оказалась среди 6 конкурсантов, один из которых будет представлять Германию на Евровидении.

Грузинская победительница немецкого Voice исполнит в финале конкурса песню My Own Way.

Внутреннее отборочное шоу под названием «Наша песня для Лиссабона» состоится в Берлине 22 февраля. Победитель отправится на международный конкурс в Лиссабоне 12 мая.






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