Натия Тодуа попала в список финалистов внутреннего отборочного конкурса Германии на Евровидение 2018

14.02.2018 22:17 Грузинская певица Натия Тодуа попала в список финалистов внутреннего отборочного конкурса Германии на Евровидение 2018.



Грузинская исполнительница оказалась среди 6 конкурсантов, один из которых будет представлять Германию на Евровидении.



Грузинская победительница немецкого Voice исполнит в финале конкурса песню My Own Way.



Внутреннее отборочное шоу под названием «Наша песня для Лиссабона» состоится в Берлине 22 февраля. Победитель отправится на международный конкурс в Лиссабоне 12 мая.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ