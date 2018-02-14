С датой слушания отчета президента парламент Грузии пока не определился

14.02.2018 23:48 С датой слушания очередного ежегодного отчета президента Грузии парламент страны пока не определился. Обычно это происходило в начале весенней сессии. На вопрос журналистов, когда ожидается выступление президента Георгия Маргвелашвили в парламенте, спикер законодательного органа Ираклий Кобахидзе ответил, что ожидает предложения от самого президента.



«Консультации по этому вопросу пока не проводились. Как вам известно, фиксированной даты выступления президента в регламенте нет. Соответственно, мы ожидаем предложения со стороны президента. Мы готовы в любое время назначить соответствующую дату. Это доклад президента, соответственно, инициатива должна исходить от него», — подчеркнул Ираклий Кобахидзе.



Отметим, что проблемы со слушанием отчета президента начались после смены власти в Грузии путем парламентских выборов 2012 года. В стране возникла ситуация, когда правительство и парламент были сформированы одной политической силой, а президент оставался представителем перешедшей в оппозицию партии.



Слушание тогда еще президента Михеила Саакашвили в парламенте нового созыва было запланировано на 8 февраля 2013 года, но парламентское большинство, составленное из партий, входящих в коалицию «Грузинская мечта», выдвинуло президенту условие: его отчет выслушают, если Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» согласятся на конституционные изменения, лишающие президента права на роспуск парламента. В пику депутатам «Грузинской мечты» Саакашвили решил все же реализовать свое конституционное право и отчитаться перед народом. А местом для отчета выбрал Национальную библиотеку парламента. Но и в библиотеке ему выступить не удалось, так как между членами партии Саакашвили и их оппонентами произошло столкновение. В итоге Саакашвили выступил с отчетом в собственной администрации.



Проблемы со слушанием отчета президента продолжились и после восхождения на это место Георгия Маргвелашвили. Попавший в немилость учредителю правящей коалиции за излишнюю самостоятельность действий и мыслей президент являлся в парламент тогда, когда это считало нужным парламентское большинство.



В 2014 году президент Грузии выступил с отчетом в парламенте в конце февраля, но при этом на заседании никто из членов правительства, возглавлявшегося в тот период Ираклием Гарибашвили, не присутствовал. Администрация Георгия Маргвелашвили восприняла такой шаг как демонстративное игнорирование института президента. В дальнейшем даты отчетов президента назначались, исходя из «плотного законотворческого» графика грузинских законодателей, и переносились на март и даже на апрель. Правительство Георгия Квирикашвили, в отличие от предшественника, на слушании выступлений президента, как правило, присутствовало.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

