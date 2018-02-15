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Парламентский комитет по юридическим вопросам начал работать над поправками в закон о гражданстве
15.02.2018 11:26
Парламентский комитет по юридическим вопросам начал работать над поправками в закон о гражданстве.
Встречу открыла председатель комитета Эка Беселия. Она говорила о тех вопросах, которые легли в основу работу группы.
«В комитет также поступило законодательное предложение, которое касается вопроса гражданства Грузии. Было достигнуто соглашение рассмотреть все эти вопросы в рамках рабочей группы», — заявила Беселия.
Эка Беселия представила презентацию, которая касалась допуска двойного гражданство, модели регулирования двойного гражданства, правило присвоения двойного гражданства и т.д.
Председатель комитета ознакомила участников встречи с тем, как регулируются эти вопросы в других странах.
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