В прошлом году Норвегия не предоставила убежище ни одному гражданину Грузии

15.02.2018 13:05 В прошлом году 37 граждан нашей страны обратились к норвежским властям с просьбой о предоставлении им убежища. Максимальное количество обращений было в июле – 11.



Вместе с тем, по информации иммиграционной службы Норвегии, из рассмотренных 35-ти заявок, ни одна не была удовлетворена. В 31-м случае был зафиксирован отрицательный результат, а четыре заявки были отозваны самими гражданами до их рассмотрения.



Уже известна и статистика января. Зафиксировано два новых обращения и четыре уже были отклонены норвежскими властями.















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