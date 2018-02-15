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Президент: Правящая команда находит невиданное духовное и эмоциональное единение в преодолении вето


15.02.2018   13:52
«Как всегда, успех правящей команды состоит в том, что преодолеет вето президента» - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в гостях передачи "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".

По его словам, правящая команда находит невиданное духовное и эмоциональное единение в преодолении вето.

"В законе "Об общественном вещателе" есть несколько спорных вопросов. Я выделил в моих мотивированных замечаниях два принципиальных вопроса, которые считаю особенно спорными. Первый, вопрос рекламы, который бьет по независимым телевидениям и принципу "Общественного вещателя", и второй, вопрос закупки, по которому считаю, что существующий закон о закупках не является адекватным. Следует принять новый, и он должен быть европейских стандартов, но неправильно вообще убирать регуляции в закупках.

Есть такая поговорка - было бы желание, причина найдется, была нужна какая-то причина, чтобы уже который раз как-то преодолеть президентское вето, хотя бы в чем-то правящая команда нашла невиданное духовное и эмоциональное объединение, и хотя бы в чем-то действительно достигла успеха, вместе взяли какую-нибудь высоту, и это - преодоление вето.

Всегда так происходит, кто помнит историю конституционных изменений, вето Национального банка… Преодолевали вето, и потом красивым почерком переписывали мои замечания, и меняли тот же закон. Также и по конституции, в принятой в 2017 году конституции исправляют то, чего я требовал в вето. Здесь мы имеем дело с простым явлением, как всегда успех правящей команды состоит в том, что преодолеет вето президента.

Думаю, что вето преодолеют, потом не примут новый закон, и оставят в силе старый закон, что в результате означает, что вето приняли, но оформят это как преодоление вето. Думаю, они рады единению, и что все вместе что-то могут. Преодолеют вето, или оставят в силе старый закон, в обоих случаях это хорошо, и не нанесет вред ни "Общественному вещателю", ни медиа рынку"- заявил Георгий Маргвелашвили.







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