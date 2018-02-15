Евродепутаты пишут президенту Грузии на наличие политзаключенных в стране

15.02.2018 13:55 Президент Грузии утверждает, что евродепутаты пишут ему по поводу заключенного в тюрьме экс-премьера Грузии Вано Мерабишвили и заявляют о наличии политзаключенных в Грузии.



Президент отметил, что он не раз указывал властям о необходимости серьезного отношения к вопросу о выводе Мерабишвили из камеры, по вопросу чего ЕСПЧ принял соответствующие решения, однако они не послушались.



"Я с самого же начала сказал, что надо серьезно отнестись к вопросу вывода Вано Мерабишвили из камеры, или это нам обернется, но меня не послушались. Сегодня нам это обернулось из Страсбурга. Но не им говорят, а мне пишут депутаты Европарламента, что у нас есть политзаключенный. Так депутаты Европейского парламента читают решение Страсбурга. Почему я должен быть их адресатом по вопросу Мерабишвили"- заявил Георгий Маргвелашвили в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".



















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