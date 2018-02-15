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Посол ЕС в России предупредил о периоде «опаснее холодной войны»
15.02.2018 14:10
Ситуация в отношениях Евросоюза и России может стать более опасной, чем холодная война, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью «Коммерсанту».
«Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война», — сказал он. По словам дипломата, «никто не хочет возвращения холодной войны».
«Это был период, когда многие люди, прежде всего в странах Восточной Европы, были ограничены в основных свободах, включая свободу передвижения. И поэтому я критически отношусь к разговорам о новой холодной войне. Подобные разговоры, по моему мнению, вызывают неверные ассоциации и могут спровоцировать ошибочные политические действия», — сказал Эдерер. Он отметил, что в международных отношениях появились черты, которых в эпоху холодной войны не было. По словам Эдерера, стало меньше предсказуемости, а «некоторые глобальные игроки сделали отсутствие предсказуемости частью своей модели поведения».
«Мы стали свидетелями гибридной войны или нелинейной войны, как ее еще называют. И это явление само по себе является антиподом предсказуемости и доверительных отношений», — заявил дипломат. Он отметил, что Россия и США сводят на нет Договор по открытому небу, соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и СНВ-III. «У меня все это вызывает тревогу», — сказал Эдерер, призвав «не строить догадки», а «работать над улучшением ситуации».
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