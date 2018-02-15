Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол ЕС в России предупредил о периоде «опаснее холодной войны»


15.02.2018   14:10
Ситуация в отношениях Евросоюза и России может стать более опасной, чем холодная война, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью «Коммерсанту».

«Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война», — сказал он. По словам дипломата, «никто не хочет возвращения холодной войны».

«Это был период, когда многие люди, прежде всего в странах Восточной Европы, были ограничены в основных свободах, включая свободу передвижения. И поэтому я критически отношусь к разговорам о новой холодной войне. Подобные разговоры, по моему мнению, вызывают неверные ассоциации и могут спровоцировать ошибочные политические действия», — сказал Эдерер. Он отметил, что в международных отношениях появились черты, которых в эпоху холодной войны не было. По словам Эдерера, стало меньше предсказуемости, а «некоторые глобальные игроки сделали отсутствие предсказуемости частью своей модели поведения».

«Мы стали свидетелями гибридной войны или нелинейной войны, как ее еще называют. И это явление само по себе является антиподом предсказуемости и доверительных отношений», — заявил дипломат. Он отметил, что Россия и США сводят на нет Договор по открытому небу, соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и СНВ-III. «У меня все это вызывает тревогу», — сказал Эдерер, призвав «не строить догадки», а «работать над улучшением ситуации».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Накопительная пенсия - оппозиция называет ее финансовой пирамидой
Бахтадзе: Реформа поддержки малого бизнеса – беспрецедентная практика в истории мировой экономики
В Тбилиси открывается первый колледж профобразования по IT-технологиям
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане осудили на восемь лет спасенную из Сирии женщину
Парламент Чечни одобрил законопроект об уголовном наказании за «искажение правды» о Великой Отечественной
Риск распространения вируса ящур в Грузии сведен до минимума
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна