Посол ЕС в России предупредил о периоде «опаснее холодной войны»

15.02.2018 14:10 Ситуация в отношениях Евросоюза и России может стать более опасной, чем холодная война, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью «Коммерсанту».



«Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война», — сказал он. По словам дипломата, «никто не хочет возвращения холодной войны».



«Это был период, когда многие люди, прежде всего в странах Восточной Европы, были ограничены в основных свободах, включая свободу передвижения. И поэтому я критически отношусь к разговорам о новой холодной войне. Подобные разговоры, по моему мнению, вызывают неверные ассоциации и могут спровоцировать ошибочные политические действия», — сказал Эдерер. Он отметил, что в международных отношениях появились черты, которых в эпоху холодной войны не было. По словам Эдерера, стало меньше предсказуемости, а «некоторые глобальные игроки сделали отсутствие предсказуемости частью своей модели поведения».



«Мы стали свидетелями гибридной войны или нелинейной войны, как ее еще называют. И это явление само по себе является антиподом предсказуемости и доверительных отношений», — заявил дипломат. Он отметил, что Россия и США сводят на нет Договор по открытому небу, соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и СНВ-III. «У меня все это вызывает тревогу», — сказал Эдерер, призвав «не строить догадки», а «работать над улучшением ситуации».















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