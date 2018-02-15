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Министр юстиции призвала граждан Грузии не жертвовать безвизовым режимом с ЕС


15.02.2018   15:31
«К сожалению, некоторые граждане нашей страны недобросовестно используют то большое достижение, которое называется режим безвизового сообщения граждан Грузии в Шенгенском пространстве», — так прокомментировала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани возвращение 19 – ти граждан Грузии, которые не прошли пограничный контроль.

По мнению министра, наши граждане не смогли убедить пограничников в том, что они хотели попасть в Шенгенское пространство ради благих намерений.

Министр еще раз призвала граждан Грузии беречь огромное достижение нашей страны – Либерализацию визового режима с ЕС.

«Визалиберализация – это результат огромных общих усилий. Я и раньше говорила и заслужила непонятную критику, что недобросовестные поступки некоторых наших граждан могут привести к нежелательному результату для Грузии. Сегодняшняя ситуация тому подтверждение. Одна из федеральных властей Германии обратилась к нам, что граждане Грузии ведут себя недобросовестно и соответственно, они могут потребовать принять определенные меры. Поэтому, давайте оберегать и блюсти законы страны, в пространство которой мы пытаемся попасть», — заявила Цулукиани.







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