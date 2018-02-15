Министр юстиции призвала граждан Грузии не жертвовать безвизовым режимом с ЕС

15.02.2018 15:31 «К сожалению, некоторые граждане нашей страны недобросовестно используют то большое достижение, которое называется режим безвизового сообщения граждан Грузии в Шенгенском пространстве», — так прокомментировала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани возвращение 19 – ти граждан Грузии, которые не прошли пограничный контроль.



По мнению министра, наши граждане не смогли убедить пограничников в том, что они хотели попасть в Шенгенское пространство ради благих намерений.



Министр еще раз призвала граждан Грузии беречь огромное достижение нашей страны – Либерализацию визового режима с ЕС.



«Визалиберализация – это результат огромных общих усилий. Я и раньше говорила и заслужила непонятную критику, что недобросовестные поступки некоторых наших граждан могут привести к нежелательному результату для Грузии. Сегодняшняя ситуация тому подтверждение. Одна из федеральных властей Германии обратилась к нам, что граждане Грузии ведут себя недобросовестно и соответственно, они могут потребовать принять определенные меры. Поэтому, давайте оберегать и блюсти законы страны, в пространство которой мы пытаемся попасть», — заявила Цулукиани.

















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