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Евродепутат Ребекка Хармс призвала власти Грузии не выдавать Мустафу Эмре Чабука Турции


15.02.2018   16:07
«Грузия не должна портить свою репутацию передачей Мустафы Эмре Чабука Турции», — заявил европарламентарий Ребекка Хармс после встречи с Эмре Чабуком в Глданской тюрьме, где он отбывает предэкстрадиционное заключение. За время задержания европаламентарий навестила Чабука уже во второй раз.

В беседе с журналистами Хармс заверила, что глубоко убеждена в невиновности Мустафы Эмре Чабука. «Я нахожусь здесь как гость из Европарламента. Уверена, что он не должен находиться в тюрьме. Чем больше я разговариваю с его друзьями, коллегами и учениками, тем сильнее убеждаюсь в том, что он преподаватель, а не террорист. Я выражаю недоверие ко всем предъявленным ему обвинениям и надеюсь, что его экстрадиция в Турцию не будет осуществлена»,- заявила Ребекка Хармс.

Она отметила, что Грузию и Турцию связывает стратегическое партнерство, но приносить Эмре Чабука в жертву не является обязательным для сохранения хороших отношений с Турцией. «Грузия не должна испортить свою репутацию передачей Мустафы Эмре Чабука Турции», — заявила Ребекка Хармс.

Отметим, что представитель колледжа Демиреля Мустафа Эмре Чабук был задержан в Грузии 24 мая 2017 года по требованию Турции, которая обвиняет его в членстве в организации, имеющей отношение к попытке госпереворота в стране.







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