Когда у тебя такой агрессивный сосед как Россия, главная наша сила должна быть в союзниках - Субари

15.02.2018 16:40 «Когда с тобой рядом находится такой агрессивный сосед как РФ, главная наша сила должна быть в союзниках, которые являются гарантами восстановления нашей территориальной целостности», — так прокомментировал отчет главы Национальной разведки США, где есть речь о Грузии, министр по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари.



Как заявил министр по окончании заседания правительства, он не разделяет сделанные в отчете выводы о том, что правящая партия «Грузинская мечта», предположительно, хочет ввести оппозицию в тупик и снизить институциональные ограничения власти.



По словам Субари, разговор о том, что в случае членства в НАТО, Грузия откажется от своих оккупированных территорий, неверен.



«Здесь речь о позиции одного эксперта, таких может быть миллион. Хотим ли мы в НАТО или Евросоюз, это в первую очередь структуры, которые являются гарантами нашей безопасности.Наша территориальная целостность обязательно будет восстановлена. Гарантами нашей безопасности являются наши партнеры. Что касается России, то все международные обозреватели говорят в один голос, что та политика, которую проводит Грузия – самая правильная и сбалансированная», — заявил Субари.



Директор Национальной разведки США представил отчет о глобальных угрозах, где идет речь и о Грузии.

















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