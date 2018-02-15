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Первый вице-премьер Грузии провел встречу с президентом Азербайджана
15.02.2018 17:02
Первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили находится визит в Баку, где принимает участие в работе IV встречи министров в рамках заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку. В ходе визита Дмитрий Кумсишвили встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
По данным министерства экономики и устойчивого развития, на встрече основное внимание было уделено тесному партнерству между Грузией и Азербайджаном, включая и в сфере экономики.
Дмитрий Кумсишвили отметил, что традиция добрососедских отношений между двумя странами уже имеет многовековую историю и все больше развивается, в чем большая заслуга президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Димитрий Кумсишвили отметил на встрече, что Азербайджан является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии в последние годы, и значительную долу инвестиций в стране занимают инвестиции из Азербайджана.
По данным министерства, Дмитрий Кумсишвили сделал акцент на сотрудничество Грузии и Азербайджана по таким важным международным транзитным проектам, как железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс, «Южный газовый коридор», «Один путь – один пояс» и т.д. На встрече речь шла и об успешном сотрудничестве между странами в сфере туризма и перспективах в этом направлении.
Вместе с тем, Дмитрий Кумсишвили отметил, что в 2018 году Азербайджан отмечает 100-летие создания демократической республики. Он поздравил Ильхама Алиева с этой важной датой. В 2018 году 100-летие независимости отмечает и Грузия. На церемонию 26 мая приглашен президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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