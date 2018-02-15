Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси меняется процедура выдачи разрешения на строительство


15.02.2018   18:11
Изменения процедуры выдачи разрешения на строительство, над которыми работает мэрия Тбилиси, значительно упорядочат строительный процесс в столице, считает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Он отметил, что нововведения облегчат работу застройщиков, поскольку на разных этапах процесса получения разрешения им не придется вносить дополнительные изменения в проект.

«Идут предварительные консультации также с представителями бизнес-сектора. Изменения значительно упорядочат строительный процесс в Тбилиси, предоставят возможность для появления большего числа рекреационных пространств, что украсит нашу столицу», - добавил премьер.

В начале февраля столичная мэрия анонсировала ужесточение процедуры выдачи разрешения на строительство. Теперь при проектировке застройщикам придется обращаться к городской транспортной службе и службе охраны окружающей среды.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Накопительная пенсия - оппозиция называет ее финансовой пирамидой
Бахтадзе: Реформа поддержки малого бизнеса – беспрецедентная практика в истории мировой экономики
В Тбилиси открывается первый колледж профобразования по IT-технологиям
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане осудили на восемь лет спасенную из Сирии женщину
Парламент Чечни одобрил законопроект об уголовном наказании за «искажение правды» о Великой Отечественной
Риск распространения вируса ящур в Грузии сведен до минимума
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна