|
В Тбилиси меняется процедура выдачи разрешения на строительство
15.02.2018 18:11
Изменения процедуры выдачи разрешения на строительство, над которыми работает мэрия Тбилиси, значительно упорядочат строительный процесс в столице, считает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Он отметил, что нововведения облегчат работу застройщиков, поскольку на разных этапах процесса получения разрешения им не придется вносить дополнительные изменения в проект.
«Идут предварительные консультации также с представителями бизнес-сектора. Изменения значительно упорядочат строительный процесс в Тбилиси, предоставят возможность для появления большего числа рекреационных пространств, что украсит нашу столицу», - добавил премьер.
В начале февраля столичная мэрия анонсировала ужесточение процедуры выдачи разрешения на строительство. Теперь при проектировке застройщикам придется обращаться к городской транспортной службе и службе охраны окружающей среды.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна