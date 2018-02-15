В Тбилиси меняется процедура выдачи разрешения на строительство

15.02.2018 18:11 Изменения процедуры выдачи разрешения на строительство, над которыми работает мэрия Тбилиси, значительно упорядочат строительный процесс в столице, считает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Он отметил, что нововведения облегчат работу застройщиков, поскольку на разных этапах процесса получения разрешения им не придется вносить дополнительные изменения в проект.



«Идут предварительные консультации также с представителями бизнес-сектора. Изменения значительно упорядочат строительный процесс в Тбилиси, предоставят возможность для появления большего числа рекреационных пространств, что украсит нашу столицу», - добавил премьер.



В начале февраля столичная мэрия анонсировала ужесточение процедуры выдачи разрешения на строительство. Теперь при проектировке застройщикам придется обращаться к городской транспортной службе и службе охраны окружающей среды.















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