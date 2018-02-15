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Правительству пришлось предпринять шаг в верном направлении - Бакрадзе


15.02.2018   18:24
На инициативу правительства Грузии о сокращении налога с оборота для малого бизнеса откликнулся лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.

По заявлению Давида Бакрадзе, правительству пришлось предпринять шаг в верном направлении, однако есть ряд вопросов, в том числе, установление нижнего рубежа уплаты НДС, которые являются предметом для дополнительного обсуждения.

«…Правда с опозданием, но правительству пришлось учесть сложную экономическую обстановку, в которой оказался малый бизнес, и предпринять шаг в верном направлении. Однако есть целый ряд вопросов, которые, к примеру, касаются установления нижнего рубежа НДС и еще нескольких других значительных вопросов. Мы постараемся в ходе парламентского рассмотрения вынудить правительство сделать еще дополнительные шаги в направление малого бизнеса и вместе с представленным пакетом урегулировать и те другие вопросы, которые в общем создадут дополнительные льготы для малого бизнеса», - заявил Бакрадзе.

Как известно, по инициативе правительства Грузии, для малых предпринимателей в 5 раз будет сокращен налог с оборота, а также в категорию малого предпринимательства попадут предприятия с оборотом до 500 000 лари.






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