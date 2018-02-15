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Гия Гецадзе ушел с должности заместителя министра юстиции Украины
15.02.2018 18:26
Кабинет министров уволил заместителя министра юстиции Гию Гецадзе. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №93 от 14 февраля.
"Уволить Гецадзе Гию Гизоевича с должности заместителя министра юстиции Украины по собственному желанию", - сказано в нем.
Напомним, Гия Гецадзе с февраля 2015 года назначен заместителем министра юстиции Украины.
Ранее сообщалось, что Гия Гецадзе написал заявление об отставке по собственному желанию.
"Я три года работал на госслужбе. Сначала, когда я был назначен, думал, год-полтора… Команда молодая, интересная, мотивированная. Мне было очень приятно работать с Петренко (министром юстиции, - ред.). Я буду всегда гордиться этим. Думаю, что мы вместе сделали очень многое. Сейчас Минюст - абсолютно другое министерство", - отметил Гецадзе.
Он также подчеркнул, что намерен в дальнейшем перейти в частный сектор, но не уточнил, в какую именно сферу деятельности.
"После трех лет я попробую что-то в частном секторе… Буду дальше помогать по реформированию нашего юридического образования, если будет необходима моя помощь. Но пока конкретно не знаю, к сожалению", - сказал Гецадзе. Также он добавил, что намерен оставаться в Украине.
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