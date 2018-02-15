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Служба государственного инспектора будет создана с первого января 2019 года


15.02.2018   19:52
Служба государственного инспектора будет создана с первого января 2019 года. Об этом сегодня заявила министр юстиции Тея Цулукиани. По ее словам, законодательный пакет по созданию независимого следственного механизма единогласно утвердили на заседании правительства.

По словам Теи Цулукиани, у службы будет две основные функции.

«Первое – расследование преступлений некоторой категории, совершенных правоохранительными структурами и их представителями. Это – пытки, угрозы пыток, нечеловеческое и унижающее обращение, преступление с применением насилия и оружия. Второе – те функции, которые осуществляет инспектор по защите персональных данных», — заявила министр.

Тея Цулукиани отметила, что Служба государственного инспектора не будет органом преследования и эта функция сохраняется у прокуратуры.

«Мы не создаем новую прокуратуру, мы создаем новый независимый орган. Функция преследования остается у прокуратуры. Однако у инспектора может быть право обратиться к прокуратуре с просьбой начать преследование», — пояснила Тея Цулукиани.






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