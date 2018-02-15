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Президент: Я не считаю, что Саакашвили и Мерабишвили следует помиловать
15.02.2018 20:50
Я не считаю, что Саакашвили и Мерабишвили следует помиловать – заявил президент Грузии в гостях передачи "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".
По его словам, если бы он счел, что их надо помиловать, подошел бы к данному вопросу не в контексте политического составляющего.
"Я закончил противостояние с "Национальным движением" в 2013 году. На самом деле закончил в 2013 году, поскольку я стал президентом Грузии, а президент Грузии является не президентом какой-либо политической силы, или слугой какого-либо политического лидера. Президент Грузии находится на единственной службе - служит грузинскому народу.
Разумеется, в процессе помилования я никак не учитываю политическую составляющую. И из-за этого тоже был поднят ажиотаж, за то, что не оставил в тюрьме брата Како Бобохидзе из-за дела, сфабрикованного Зурабом Адеишвили. С какой совестью я должен был оставить в тюрьме брата политика, потому, что его брат "национал"? Это было бы мерзко, было бы оскорблением того прошлого, когда я говорил, что "националы" неправильно поступают, когда преследуют по политическому признаку?! Это было бы оскорблением моей семьи, людей, которые во времена коммунистов были не в хорошем положении.
Я не считаю, что Саакашвили и Мерабишвили следует помиловать. Я не могу вместе с вами пройти детали дела, почему - да, и почему-нет. Но если бы я считал, что их надо помиловать, я бы не подходил к делу с политическим составляющим, так же как не подошел к делу брата Како Бобохидзе по политическому составляющему. Вообще, какое имеет значение, в какой партии числится человек, когда он сидит в тюрьме?!- заявил Георгий Маргвелашвили.
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