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Президент Грузии примет участие в праздновании 100-летия независимости Литвы


15.02.2018   20:52
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня, 15 февраля, направляется с рабочим визитом в Вильнюс, где завтра по приглашению президента Литвы Дали Грибаускайте примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею восстановления независимости страны.

В администрации президента Грузии сообщают, что в праздничных мероприятиях будут также принимать участие президент Украины Петр Порошенко, лидер Польши Анджей Дуда, а также президенты Латвии, Эстонии, Германии, Финляндии и Исландии. Кроме того, в Вильнюс прибудут представители Швеции и европейских структур.

Завтра же президент Грузии проведет двусторонние переговоры с лидерами ряда стран и пригласит их на торжества, посвященные независимости Грузии. Президент Грузии посещал Литву с официальным визитом в марте прошлого года.

26 мая 2018 года Грузия празднует 100-летие объявления Первой Республики. В связи с празднованием этой даты Маргвелашвили уже пригласил в Грузию лидеров ряда зарубежных стран.






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