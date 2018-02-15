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"Грузинская мечта" попала в отчет Службы разведки США


15.02.2018   20:56
Служба разведки Соединенных Штатов Америки в своем заключении говорит о двух главных препятствиях прозападной перспективы Грузии, среди них главное - оккупационная политика Кремля, но в специальном документе также разговор идет о стремлении правящей партии ограничить оппозицию, и расширить свою власть за счет государственных институтов.

Глава американской разведки в разговоре об анализе угроз 2018 года чаще всех упомянул Россию. Дэниел Коутс представил официальный отчет разведки США комитету Сената. В этот документ попала и Грузия с двумя акцентами, что Россия в 2018 году остается главной угрозой для Грузии, и что "Грузинская мечта" притесняет оппозицию.

По мнению экс-министра иностранных дел Григола Вашадзе, внешняя угроза – Россия, и внутренняя- прогноз притеснения оппозиции правящей партией, является тревожным сигналом для "Грузинской мечты".

Бывший секретарь Совета безопасности Гига Бокерия считает, что в документе анализа глобальных угроз разведка США в точности описывает вызовы, стоящие перед Грузией.

По мнению непарламентской оппозиции, отчет разведки Америки явствует, что власть Грузии слаба перед угрозами из России, и параллельно попытка загнать в угол оппозицию еще больше ослабляет государство.

Согласно оценке глобальных угроз Службы разведки США, ожидается, что Россия будет вмешиваться в выборы США и в 2018 году, а главной угрозой остаются кибер атаки.






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