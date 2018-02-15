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Кетеван Цихелашвили встретилась с Ребеккой Хармс
15.02.2018 22:32
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили встретилась с сопредседателем парламентской ассамблеи Евронест Ребеккой Хармс.
В аппарате госминистра "Интерпрессньюс" сообщили, что встреча преследовала целью информирование о процессах на оккупированных территориях, и миротворческой и политике вовлеченности Грузии.
По их же сообщению, государственный министр ознакомила гостью с шагами, которые делает Грузия в рамках миротворческой политики. А также рассмотрели значение поддержки Евросоюза.
Кетеван Цихелашвили говорила о положении в Абхазии и Цхинвальском регионе, о вызовах и проблемах, которые создаются у людей, живущих у линии разделения, и детально проинформировала о фактах нарушения прав человека.
"Я рада, что состоялась данная встреча, и должна сказать, что она была весьма плодотворной. Мы говорили о роли Евросоюза в деле мирного урегулирования конфликта. А также рассмотрели необходимость большего увеличения вовлеченности. Отметили, что важно продолжить тесное сотрудничество с Евросоюзом, и сделать следующие шаги, чтобы обеспечить защиту прав человека на оккупированных территориях, и в то же время удовлетворить нужды и интересы населения, которое ежедневно сталкивается с проблемами, вызванными оккупацией"- отметила государственный министр.
На встрече подчеркнули значение углубления и расширения сотрудничества ЕС и Грузии.
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