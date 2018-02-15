Маргвелашвили: "Грузинская мечта" на протяжении четырех лет старалась максимально ослабить институт президента

15.02.2018 22:37 "Грузинская мечта" боролась с институтом президента только потому, что боролась со мной, но и сегодня не знают-почему - заявил президент Грузии в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".



По словам Георгия Маргвелашвили, любопытно, кого назовут кандидатом в президенты правящей партии на фоне того, когда "Грузинская мечта" на протяжении четырех лет старалась максимально ослабить институт президента. По мнению Георгия Маргвелашвили, "Грузинская мечта" в связи с этим поставила себя в безвыходное положение.



"Грузинская мечта" боролась с институтом президента только потому, что боролась со мной, но и сегодня не знают-почему, поскольку в те комнаты, где это решается, их никто и никогда не пускал, и естественно, не знают, почему должны противостоять мне, но знают, что должны противостоять мне. Четыре года они говорили, что президент не является политической фигурой, не должен использовать вето, не должен использовать помилование, не должен участвовать в международных отношениях и т.д. Как они назовут кандидата после того, как занимались этим четыре года? - заявил президент Георгий Маргвелашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

