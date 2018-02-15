МИД Грузии пояснил, почему гражданам Грузии не предоставляют убежище в ЕС

15.02.2018 22:58 МИД Грузии еще раз пояснил, почему практически на все заявления граждан Грузии о предоставлении убежища в странах Европы отвечают отказом.



Целый ряд стран Евросоюза официально внесли Грузию в категорию «безопасных стран» исходя из существующих в стране стандартов демократии и соблюдения прав человека, — отмечается в сегодняшнем комментарии внешнеполитического ведомства.



Соответственно, запросы соискателей убежища из Грузии рассматриваются в ускоренном порядке, иногда даже в течение нескольких дней, и в подавляющем большинстве случаев заявители получают отказ в удовлетворении просьбы о предоставлении убежища, — уточняет МИД.



«Граждане должны знать, что в Евросоюзе/странах Шенгенской зоны большинство просителей убежища из Грузии получают отказ и их возвращают обратно на родину», — наапоминает внешнеполитическое ведомство.



МИД напоминает, что, например, в 2017 году Швеция отказала в предоставлении убежища всем 963 соискателям из Грузии.



Сегодня же министр юстиции Грузии Тея Цулукиани призвала граждан Грузии «беречь огромное достижение страны» – либерализацию визового режима с ЕС.



Она прокомментировала сообщение о том, что 19 граждан Грузии – пассажиры рейса Кутаиси – Меммингем не прошли пограничный контроль в Германии и были возвращены на родину.



По мнению министра, граждане не смогли убедить пограничников в том, что они хотели попасть в Шенгенское пространство ради благих намерений.



«К сожалению, некоторые граждане нашей страны недобросовестно используют то большое достижение, которое называется режим безвизового сообщения граждан Грузии в Шенгенском пространстве», — заявила Цулукиани.



«Визалиберализация – это результат огромных общих усилий. Я и раньше говорила и заслужила непонятную критику, что недобросовестные поступки некоторых наших граждан могут привести к нежелательному результату для Грузии. Сегодняшняя ситуация тому подтверждение. Одна из федеральных властей Германии обратилась к нам, что граждане Грузии ведут себя недобросовестно и соответственно, они могут потребовать принять определенные меры. Поэтому, давайте оберегать и блюсти законы страны, в пространство которой мы пытаемся попасть», — сказала Цулукиани.



Новости-Грузия











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