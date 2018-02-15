МИД: В ЕС Грузию относят к безопасным странам, поэтому большинство заявителей на убежище получают отказ

15.02.2018 23:10 Граждане должны знать, что в Евросоюзе/странах Шенгенской зоны большинство просителей убежища из Грузии получают отказ и их возвращают обратно на родину, — информирует МИД Грузии.



Как разьяснили в ведомстве, причиной тому является тот факт, что целый ряд стран ЕС причисляют Грузию к категории «безопасных стран» исходя из существующих в нашей стране стандартов демократии и соблюдения прав человека. Соответственно, запросы соискателей убежища из Грузии рассматриваются в ускоренном порядке, иногда даже в течение нескольких дней, и в подавляющем большинстве случаев заявители получают отказ в удовлетворении просьбы о предоставлении убежища.



В частности, согласно распространенной сегодня МИД Грузии информации, в 2017 году Швеция отказала в предоставлении убежища всем 963 соискателям из Грузии.



















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