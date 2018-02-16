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Премьер-министр Грузии встретится с секретарем по обороне США Джеймсом Мэттисом и еврокомиссаром Йоханнесом Ханом
16.02.2018 11:28
В рамках рабочего визита в Мюнхен, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретится с секретарем по обороне США Джеймсом Мэттисом и европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Информацию распространяет администрация правительства.
По данным ведомства, на 54-я Мюнхенской конференции по безопасности, которая откроется сегодня в баварской столице и продлится до воскресенья, 18 февраля, делегацией Грузии руководит премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Кроме того, премьер примет участие в мероприятии, специально посвященном Грузии – «Грузинская политика и литература».
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