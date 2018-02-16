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Премьер-министр Грузии примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности


16.02.2018   11:51
Грузинскую делегацию на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля, возглавит премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Как сообщили в администрации правительства, премьер-министр примет участие в мероприятиях, запланированных в рамках конференции по безопасности.

В ходе рабочего визита Георгий Квирикашвили проведет двусторонние встречи высокого уровня, в том числе, с секретарем безопасности США Джеймсом Мэттисом, еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, другими политическими лидерами. Также запланированы двусторонние встречи членов правительства Грузии.

Премьер-министр примет участие в специально посвященном Грузии мероприятии «Грузинская политика и литература», которая пройдет при совместной организации Мюнхенской конференции по безопасности.

В рамках конференции Георгий Квирикашвили также встретится с представителями бизнеса.

В составе делегации Грузии – вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, министр культуры и спорта Михаил Гиоргадзе, глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури и советник премьер-министра по вопросам внешних отношений Тедо Джапаридзе.







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