Премьер-министр Грузии примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

16.02.2018 11:51 Грузинскую делегацию на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля, возглавит премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Как сообщили в администрации правительства, премьер-министр примет участие в мероприятиях, запланированных в рамках конференции по безопасности.



В ходе рабочего визита Георгий Квирикашвили проведет двусторонние встречи высокого уровня, в том числе, с секретарем безопасности США Джеймсом Мэттисом, еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, другими политическими лидерами. Также запланированы двусторонние встречи членов правительства Грузии.



Премьер-министр примет участие в специально посвященном Грузии мероприятии «Грузинская политика и литература», которая пройдет при совместной организации Мюнхенской конференции по безопасности.



В рамках конференции Георгий Квирикашвили также встретится с представителями бизнеса.



В составе делегации Грузии – вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, министр культуры и спорта Михаил Гиоргадзе, глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури и советник премьер-министра по вопросам внешних отношений Тедо Джапаридзе.

















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