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Президент Грузии прибыл с рабочим визитом Вильнюс
16.02.2018 12:05
В связи со 100-летним юбилеем восстановления независимости Литвы президент Грузии Георгий Маргвелашвили прибыл с рабочим визитом в Вильнюс.
По информации пресс-службы администрации президента, Георгий Маргвелашвили примет участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут от имени президента Литвы. На них также будут присутствовать президенты Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Финляндии, Исландии, Украины, представители руководства Швеции и европейских структур.
В рамках рабочего визита Георгий Маргвелашвили сегодня проведет с лидерами разных стран двусторонние встречи, в ходе которых коснется праздничной даты 26 мая, когда будет отмечаться 100-летие независимости Грузии.
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