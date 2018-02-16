Совместное заявление украинских демократических сил относительно политического преследования Михаила Саакашвили

16.02.2018 12:25 В начале этой недели, 12 февраля 2018, Президент Порошенко и подконтрольные ему силовые ведомства поступили откровенно антиконституционный и неправовое действие - грубой силой выгнали из страны украинского политика, лидера партии «Движение новых сил», третьего Президента Грузии Михеила Саакашвили.



Чтобы лишиться одного из лидеров оппозиции, власть поступила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины.



Это преступление должно быть расследовано. Все должностные лица, нарушившие закон и свои должностные обязанности, должны оказаться на скамье подсудимых.



Мы требуем обеспечить возвращение Михеила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права.



Мы обращаемся ко всем украинском с просьбой поддержать наше обращение. Украинская власть позволяет себе так поступить с политиком, известным во всем мире. Это означает, что ни один украинский гражданин не может чувствовать себя в безопасности и надеяться на справедливое правосудие. Мы, как и во времена Януковича, оказались на грани диктатуры.



Мы призываем мировых лидеров и дипломатов дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть. Практика назначения виновных не в суде, а путем публичных заявлений генерального прокурора, практика изгнания неугодных из страны должен навсегда остаться в советском прошлом.



Мы констатируем, что Президент Порошенко стал на путь подмены закона произволом. Мы предупреждаем, что любые попытки дальнейших расправ над оппозиционными лидерами и активистами получат нашу консолидированную и твердый ответ.















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