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Грузия ищет пути сокращения просителей убежища в ЕС
16.02.2018 13:31
Для сокращения числа просителей убежища грузинская сторона обратится к странам Евросоюза с просьбой внести Грузию в список безопасных стран Для сокращения числа просителей убежища грузинская сторона ведет переговоры по вопросу внесения Грузии в список безопасных стран со странами Евросоюза, в том числе, с Германией.
Как сообщила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава, с этой целью на будущей неделе планируется визит в Германию заместителя министра внутренних дел.
«Переговоры ведутся практически со всеми странами Евросоюза, однако в некоторых соответствующей процедуры нет. Разумеется, мы работаем с Германией. Как известно, в Германии прошли выборы, и на формирование правительства потребовалось определенное время. Это вызвало некоторую задержку. На следующей неделе заместитель министра внутренних дел посетит Германию. Насколько я знаю, готовится и визит министра. Так что, наше сотрудничество очень активно», - сказала Хулордава.
Напомним, что правительство Грузии планирует ужесточить меры для недопущения роста числа просителей убежища в странах Евросоюза, чтобы это не стало причиной перебоев визовой либерализации. Речь идет об инициативе изменений в законодательстве, в результате которых будет введен ряд превентивных мер.
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