Срок хранения видеозаписей в изоляторах временного содержания увеличится с 24 часов до 120 часов

16.02.2018 14:00 Срок хранения видеозаписей в изоляторах временного содержания увеличится с 24 часов до 120 часов, — изменение предусматривает план развития изоляторов временного содержания, презентацию которого провела заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили.



В этом направлении МВД начало проводить различные мероприятия.



Согласно плану, предусмотрено развитие инфраструктуры, улучшение системы видеонаблюдения и электронной базы, увеличение качества медицинского обслуживания и улучшение питания задержанных.



Министерство уже начало работы по ремонту инфраструктуры в изоляторах в регионах страны.



В конце февраля обновленный изолятор откроят в Ахалкалаки.



Для лиц, которым суд избрал административное заключение, будут построены два новых учреждения.















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