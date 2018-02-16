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Несправедливый закон нанесет ущерб не только частным телеканалам, но и Общественному вещателю - Лаша Тугуши
16.02.2018 15:30
По мнению главного редактора газеты «Резонанси» Лаши Тугуши, несправедливый закон нанесет ущерб не только частным телеканалам, но и Общественному вещателю.
Об этом Тугуши сказал журналистам перед встречей председателя парламента Грузии с представителями медиа-организаций, в том числе, Общественного вещателя. Он выразил надежду, что сегодняшняя встреча принесет результат.
«Когда принимается несправедливый закон, когда концентрация финансовых ресурсов искусственно происходит в кармане одного телевидения и наносит ущерб всем остальным, это, само собой, создает проблемы как для остальных коммерческих каналов, так и, думаю, для Общественного вещателя. Мы неоднократно высказывали критические мнения по поводу и других статей, таких, как закупки, стартапы, улучшение социального положения сотрудников и т. д. В отношении этого закона у общества очень много замечаний, в том числе, и у медиа, исходя из этого, мы надеемся, что эта встреча принесет результат», - сказал Лаша Тугуши.
Спикер законодательного органа Ираклий Кобахидзе в связи с законопроектом «О вещании» встречается с представителями медиа-организаций, в том числе Общественного вещателя.
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