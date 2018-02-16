Украинские оппозиционные партии потребовали вернуть Михаила Саакашвили в страну

16.02.2018 15:32 Политические партии Украины потребовали вернуть в страну экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Соответствующее заявление на своей странице в «Фейсбуке» обнародовала партия Саакашвили «Рух новых сил».



С заявлением выступили: «Демократический альянс», «Гражданская позиция», «Народный контроль», «Европейская партия Украины», «Батькивщина», «Объединение «Самопомич», «Свобода», «Рух новых сил», общественное движение «Хвиля».



По их заявлению, власть совершила политическую расправу над одним из оппозиционных лидеров, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины.



«Это преступление должно быть расследовано. Все должностные лица, нарушившие закон и свои должностные обязанности в отношении Саакашвили, должны оказаться на скамье подсудимых.



Мы требуем обеспечить возвращение Михеила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права», - сказано в совместном заявлении.















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