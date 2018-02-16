Кумсишвили принял участие в Министериале Совета министров Южного газового коридора в Баку

16.02.2018 15:52 Первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили 15 февраля побывал в Баку, где принял участие в четвертом Министериале Совета министров Южного газового коридора, а также провел несколько двусторонних встреч с представителями властей Азербайджана и Турции.



«Развитие Южного газового коридора для региона, и расширение Южнокавказского трубопровода и завершение «Шах-Дениз 2» для нашей страны имеет очень важное значение», - заявил Дмитрий Кумсишвили в своем выступлении на Министериале. Он также акцентировал внимание на ту пользу, которую Грузия получит от этого энергетического проекта, и отметил, что к 2022 году Грузия сможет получить удвоенное количество - до 1,6 миллиарда кубометров газа. «Это, конечно, отразится на экономическом развитии и энергетической безопасности нашей страны», - заявил первый вице-премьер Грузии.



В рамках визита в Баку министр экономики Дмитрий Кумсишвили встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны подчеркнули длительные партнерские отношения между двумя странами и обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, торговли и энергетики. Внимание было заострено на значении реализации транзитных проектов – железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, «Южного газового коридора», «Один путь – Один пояс» и других проектов.



По словам президента Азербайджана, проект Южного газового коридора осуществляется успешно и «является показателем возможностей и партнерства» двух стран.



В ходе визита в Баку Дмитрий Кумсишвили также встретился со своим азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым, а также провел переговоры с министрами энергетики Азербайджана и Турции – Парвизом Шахбазовым и Бератом Албайраком.



По информации Министерства экономики Грузии, четвертый Министериал Совета министров Южного газового коридора завершился подписанием совместной декларации, в котором выражается поддержка в отношении Второй фазы проекта «Шах-Дениз», а также подчеркивается особая роль Грузии, Азербайджана и Турции в реализации проекта «Южного газового коридора».



Южный газовый коридор ставит своей целью диверсификацию газоснабжения стран Центральной и Южной Европы. Коридор объединит газопроводы Южного Кавказа, Транс-Анатолии и Транс-Адриатики, с помощью которых природный газ будет доставляться из азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Европу. Завершение проекта ожидается к 2019-2020 гг., и, как предполагается, с его помощью на начальном этапе будет транспортироваться 10 млрд кубометров природного газа.



Civil Georgia











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