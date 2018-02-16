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Хухашвили: Нынешняя оппозиция делится на три части, и сотрудничество с ними вредно для действующего президента
16.02.2018 16:51
По мнению эксперта Гии Хухашвили, Георгий Маргвелашвили не может быть общим кандидатом от оппозиционных партий на будущих президентских выборах.
В передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс" эксперт отметил, что сегодняшняя оппозиция делится на три части, и сотрудничество со всеми тремя навредит действующему президенту.
"Оппозиция делится на три части, т.н. прозападную, где пульс прощупывается у "Национального движения" и ее фрагмента "Европейской Грузии", исходя из их прошлого, естественно, Георгий Маргвелашвили не может сотрудничать с ними. Второе крыло, крыло евроскептиков, Маргвелашвили не может связаться и с ними, это тоже будет вредить ему. Третье, крыло нулевых левых партий, объединение которых не имеет смысла" - заявил Гия Хухашвили.
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