|
Сэм Оздемир: Россия пытается восстановить Советскую империю
16.02.2018 17:54
Россия пытается восстановить Советскую империю. Вместо этого, я бы пожелал ей иметь хорошие отношения с соседями, — об этом лидер «Партии зеленых» Германии Сэм Оздемир заявил грузинским журналистам в Мюнхене.
Грузинские журналисты задали лидеру «Партии зеленых» Германии вопрос о российской пропаганде и намерениях России. Оздемир был одним из кандидатов в канцлеры Германии и активно поддерживал введение санкций против России.
По его словам, некоторые его коллеги выступают с инициативой приостановки этих ограничений, что ему непонятно, особенно в тех условиях, когда агрессия России все больше увеличивается.
«Запад, к сожалению, сам является целью нападения. Президент Путин не хочет сильную Европу. Он попытался вмешаться в выборы президента Франции. Я рад, что президент Макрон громко заявил об этом. Очень четко должно быть заявлено, что будущее ЕС решается в Европе, а не в Москве», — говорит Сэр Оздемир.
Сэм Оздемир советует России иметь хорошие отношения с соседями.
«Россия пытается восстановить Советскую империю. Вместо этого, я бы пожелал ей иметь хорошие отношения с соседями. Соседей не выбирают. У соседей есть много общего. Было бы хорошо для обеих сторон решить конфликт мирным путем, вместо давления на соседей. У нас есть санкции в отношении России и не существует никаких основания для приостановки этих санкций», — заявил журналистам Сэм Оздемир.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна