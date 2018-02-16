Сэм Оздемир: Россия пытается восстановить Советскую империю

16.02.2018 17:54 Россия пытается восстановить Советскую империю. Вместо этого, я бы пожелал ей иметь хорошие отношения с соседями, — об этом лидер «Партии зеленых» Германии Сэм Оздемир заявил грузинским журналистам в Мюнхене.



Грузинские журналисты задали лидеру «Партии зеленых» Германии вопрос о российской пропаганде и намерениях России. Оздемир был одним из кандидатов в канцлеры Германии и активно поддерживал введение санкций против России.



По его словам, некоторые его коллеги выступают с инициативой приостановки этих ограничений, что ему непонятно, особенно в тех условиях, когда агрессия России все больше увеличивается.



«Запад, к сожалению, сам является целью нападения. Президент Путин не хочет сильную Европу. Он попытался вмешаться в выборы президента Франции. Я рад, что президент Макрон громко заявил об этом. Очень четко должно быть заявлено, что будущее ЕС решается в Европе, а не в Москве», — говорит Сэр Оздемир.



Сэм Оздемир советует России иметь хорошие отношения с соседями.



«Россия пытается восстановить Советскую империю. Вместо этого, я бы пожелал ей иметь хорошие отношения с соседями. Соседей не выбирают. У соседей есть много общего. Было бы хорошо для обеих сторон решить конфликт мирным путем, вместо давления на соседей. У нас есть санкции в отношении России и не существует никаких основания для приостановки этих санкций», — заявил журналистам Сэм Оздемир.















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