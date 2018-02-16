TI: Новое здание ОВГ не будет его собственностью

16.02.2018 18:00 Новое здание "Общественного вещателя" не будет его собственностью, поскольку оно строится на земельном участке, находящемся на государственном балансе.



По информации "Международной прозрачности-Грузия", за государством остается право по своему усмотрению распоряжаться его собственной землей, и судьбой построенного на ней здания. В конце 2017 года государство безвозмездно передало "Общественному вещателю" землю на улице Политковской с правом пользования. Однако по сообщению TI, вещатель будет ограничен в независимом принятии важных финансовых решений, в том числе обременение имущества ипотекой, сдача в аренду, продажа. Государство также имеет право в случае, если будет уплачена соответствующая стоимость, в любое время потребовать у ОВ передать ему землю и здание.



"Международная прозрачность-Грузия" считает, что:



• Следует изменить решение о передаче государством земли "Общественному вещателю" с правом пользования;

• Следует избрать такую форму решений в связи с передачей земли/здания, чтобы вопрос собственности земли или здания "Общественного вещателя" не был сомнительным.



Сегодня ОВГ принадлежат 33 209 квадратных метров земельного участка по улице Костава, и размещенные на ней постройки. Для покрытия расходов на строительство нового здания по улице Политковской, по сообщению TI, вещатель собирается взять заем, а закончить строительство планируется к 2020 году.















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